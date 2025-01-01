Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Bodyguard

"CBS Serien"Staffel 6Folge 8
Bodyguard

BodyguardJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 8: Bodyguard

40 Min.Ab 12

Sebastian Lund soll bei einem Konzert für den Sohn der thailändischen Ministerin Personenschutz leisten. Doch dann verschwindet der Junge während der Veranstaltung spurlos. Zunächst gehen die Ermittler von einer Entführung aus, obwohl es keine eindeutigen Hinweise dafür gibt. Dann liefert eine Videoüberwachung dem Team überraschende Erkenntnisse, denn der vermeintlich gekidnappte Tan könnte selbst hinter allem stecken ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen