Navy CIS: New Orleans
Folge 10: Navy CIS: New Orleans
42 Min.Ab 12
Der NCIS umstellt das Haus, in welchem sich der gesuchte Sektenführer Eddie Barrett und seine Anhänger befinden. Barrett weigert sich jedoch, mit den Beamten zu kooperieren und verlangt, dass Pride das Gebäude allein betreten soll. Dieser geht auf die gefährliche Forderung ein. Während das restliche Team von außen versucht, die bedrohliche Lage zu beenden, entdeckt Pride verdächtige Kabel, die auf eine bevorstehende Sprengung schließen lassen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
