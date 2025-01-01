Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommandant

Folge 11: Der Kommandant

40 Min.Ab 12

Sebastian, der im Undercover-Einsatz die rassistische Terrororganisation RAC ausspioniert, muss buchstäblich über Leichen gehen, damit seine Tarnung nicht auffliegt. Schon bald bringt man ihm das nötige Vertrauen entgegen und er darf den "Kommandanten" kennenlernen. Doch dieser hält selbst vor seinen eigenen Anhängern wichtige Informationen zurück ...

