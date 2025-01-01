Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Der Kommandant
40 Min.Ab 12
Sebastian, der im Undercover-Einsatz die rassistische Terrororganisation RAC ausspioniert, muss buchstäblich über Leichen gehen, damit seine Tarnung nicht auffliegt. Schon bald bringt man ihm das nötige Vertrauen entgegen und er darf den "Kommandanten" kennenlernen. Doch dieser hält selbst vor seinen eigenen Anhängern wichtige Informationen zurück ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
