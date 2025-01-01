Navy CIS: New Orleans
Folge 13: Drei Millionen Gründe
42 Min.Ab 12
Der langjährige Militärrichter John Garrett wird brutal in seinem Haus ermordet. Da er im Laufe seiner Karriere für zahlreiche unehrenhafte Entlassungen verantwortlich war, gibt es einige Verdächtige. Dann stoßen die Ermittler auf mehrere Morddrohungen gegen das Opfer, welche allesamt von Lawrence Chastang, einem von Garrett verurteilten Soldaten, stammen. Doch dieser beteuert seine Unschuld ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
