Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Drei Millionen Gründe

"CBS Serien"Staffel 6Folge 13
Drei Millionen Gründe

Drei Millionen GründeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 13: Drei Millionen Gründe

42 Min.Ab 12

Der langjährige Militärrichter John Garrett wird brutal in seinem Haus ermordet. Da er im Laufe seiner Karriere für zahlreiche unehrenhafte Entlassungen verantwortlich war, gibt es einige Verdächtige. Dann stoßen die Ermittler auf mehrere Morddrohungen gegen das Opfer, welche allesamt von Lawrence Chastang, einem von Garrett verurteilten Soldaten, stammen. Doch dieser beteuert seine Unschuld ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen