Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Im Bruchteil einer Sekunde

"CBS Serien"Staffel 6Folge 17
Im Bruchteil einer Sekunde

Im Bruchteil einer SekundeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 17: Im Bruchteil einer Sekunde

42 Min.Ab 12

Detective Ted Bradley verfolgt einen vermeintlichen, afroamerikanischen Straftäter. Als dieser auf einem turbulenten Straßenfest, auf welchem sich ausschließlich schwarze Menschen befinden, in der Menge untertaucht, eskaliert die Situation - Bradley schießt einen Mann nieder. Bei dem Opfer handelt es sich um Petty Officer Mitchell. Im Verhör beharrt der Detective darauf, dass Mitchell plötzlich eine Waffe gezogen hat. Jedoch kann dies keiner der Augenzeugen bestätigen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen