Navy CIS: New Orleans
Folge 12: Ein Fluss in Albanien
40 Min.Ab 12
In Athen, Rom und London werden Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ermordet. Trotzdem soll hinter den grausamen Taten dieselbe Person stecken: Unter Verdacht steht eine unbekannte Frau, die sich bei allen Verbrechen zum Tatzeitpunkt in der Nähe befand. Die Ermittler können die Verdächtige in New Orleans ausfindig machen und beginnen mit der Observation. Zunächst ergeben sich keine konkreten Hinweise, doch dann macht Sebastian eine unerwartete Entdeckung ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
