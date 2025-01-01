Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Ein Fluss in Albanien

"CBS Serien"Staffel 6Folge 12
Ein Fluss in Albanien

Ein Fluss in AlbanienJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 12: Ein Fluss in Albanien

40 Min.Ab 12

In Athen, Rom und London werden Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ermordet. Trotzdem soll hinter den grausamen Taten dieselbe Person stecken: Unter Verdacht steht eine unbekannte Frau, die sich bei allen Verbrechen zum Tatzeitpunkt in der Nähe befand. Die Ermittler können die Verdächtige in New Orleans ausfindig machen und beginnen mit der Observation. Zunächst ergeben sich keine konkreten Hinweise, doch dann macht Sebastian eine unerwartete Entdeckung ...

