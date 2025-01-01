Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Navy-Techniker Ben Kinnaman sitzt gerade mit seiner Tochter Rachel beim Frühstück, als zwei maskierte Männer das Haus stürmen und auf Kinnaman schießen. Er überlebt nur knapp. Die beiden Unbekannten haben Schalldämpfer verwendet, was auf Profikiller schließen lässt. Während das Team versucht, hinter ein mögliches Motiv zu kommen und somit die Täter zu schnappen, kümmert sich Tammy um die psychisch labile Rachel.

