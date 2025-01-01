Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Rachels Reise
42 Min.Ab 12
Der Navy-Techniker Ben Kinnaman sitzt gerade mit seiner Tochter Rachel beim Frühstück, als zwei maskierte Männer das Haus stürmen und auf Kinnaman schießen. Er überlebt nur knapp. Die beiden Unbekannten haben Schalldämpfer verwendet, was auf Profikiller schließen lässt. Während das Team versucht, hinter ein mögliches Motiv zu kommen und somit die Täter zu schnappen, kümmert sich Tammy um die psychisch labile Rachel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren