Das Terminator-Rätsel

"CBS Serien"Staffel 6Folge 2
Folge 2: Das Terminator-Rätsel

42 Min.Ab 12

Bei einem Patrouillenflug beobachtet Navy-Pilotin Meyer wie ein unbekanntes Flugobjekt ein Propellerflugzeug zum Absturz bringt. Dabei kommt Andrew Pruitt, Inhaber eines Technologie-Unternehmens, ums Leben. Als sich Pride und Lund die Maschine genauer ansehen, entdecken sie ein ungewöhnliches Metall, aber erst die Obduktion des Toten bringt Aufschluss - über das UFO und über ein mögliches Mordmotiv ...

