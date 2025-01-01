Navy CIS
Folge 15: Zurück zu den Wurzeln
40 Min.Ab 12
Was kostete Lance Corporal Crowe das Leben? Die Leiche des jungen Mannes, der bei einer Übung tot zusammenbrach, weist seltsame Wunden auf: Neben Plastikteilen in den Verletzungen fällt Ducky die schlampige Versorgung der Male auf. Eines ist klar: Von den illegalen Faustkämpfen, die der Lance Corporal absolvierte, stammen sie nicht. Vance ringt unterdessen mit der Vergangenheit: Einige Dinge, die seiner verstorbenen Frau gehörten, werfen schmerzhafte Fragen auf.
