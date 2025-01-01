Navy CIS
Folge 17: Tote Rosen
41 Min.Ab 12
Mehrere Frauen fallen in D.C. einem Killer zum Opfer, der sich an einer drei Jahre alten Mordserie orientiert. Gibbs' Freund Frankie Dean befürchtet, dass sein Sohn Cameron der Täter ist - Phantombilder deuten darauf hin. Mit dem TV-Reporter Bart Crowley macht sich allerdings eine weitere Person verdächtig. Tony macht unterdessen dem Frischling Dorneget das Leben schwer: Er behauptet, der NCIS-Neuling müsse eine schwere Prüfung bestehen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
