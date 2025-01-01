Navy CIS
Folge 9: Die Wildkatze
42 Min.Ab 12
Der FBI-Agent Fornell hält auf dem Heimweg bei einem Fastfood-Restaurant und wird in seinem Auto beschossen. Dank einer kugelsicheren Weste bleibt er unverletzt und erschießt seinerseits den Angreifer, einen Navy-Soldaten. So treffen Fornell und Gibbs aufeinander, die beide mit derselben Frau verheiratet waren. Während Fornell noch versucht, sich als Zufallsopfer darzustellen, finden die Ermittler im Auto des Angreifers eine Streichholzschachtel mit Fornells Kfz-Kennzeichen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
