Navy CIS

Leroy Jethro

"CBS Serien"Staffel 10Folge 5
Leroy Jethro

Navy CIS

Folge 5: Leroy Jethro

42 Min.Ab 12

In einem Ferrari wird die Leiche von Petty Officer Boxer gefunden. Bei ihren Ermittlungen stellen Gibbs und seine Leute fest, dass der Petty Officer aus Versehen erschossen wurde. Denn der Wagen gehört einem Dot-Com-Milliardär, der im Hotel Adams House wohnt, wo Boxer nachts als Parkhilfe gearbeitet hat. Die Spur führt zu einem Studenten, der in der Firma des Milliardärs ein Praktikum gemacht hat und sich um eine Idee, die offiziell verworfen wurde, betrogen fühlt ...

