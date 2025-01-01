Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 10 Folge 18
Folge 18: Marine Dex

42 Min. Ab 12

Warum musste der Hundeführer Ted Lemere sterben? Wurde er in Afghanistan aus dem Hinterhalt erschossen, weil er über brisante Informationen verfügte? Das zumindest glaubt seine Frau Ruby. Kurz vor seinem Tod schenkte ihr Mann ihr eine sehr kostbare Kette, deren Herkunft sie sich nicht erklären konnte. Das NCIS-Team macht sich auf den Weg nach Afghanistan und findet Ungeheuerliches heraus ...

