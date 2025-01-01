Navy CIS
Folge 20: Auf der Jagd
40 Min.Ab 12
Lieutenant Daniels vermisst ihren Ehemann und wendet sich hilfesuchend an den NCIS. Anfangs finden Gibbs und sein Team keine Spur des Vermissten, erhalten dann aber einen entscheidenden Hinweis: Er hat einen großen Geldbetrag geerbt, der auch seiner Frau zusteht ... Ziva setzt unterdessen alles daran Ilan Bodnar dingfest zu machen, den Mörder von Vances Frau und ihrem Vater. Dafür geht sie einige Risiken ein ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
