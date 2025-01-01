Navy CIS
Folge 7: Trauma (2)
42 Min.Ab 12
Captain Westcott, vom posttraumatischen Belastungssyndrom gebeutelt, öffnet sich Gibbs und einem Psychotherapeuten. Er kann sich nicht verzeihen, dass er in Afghanistan angeblich seine Männer im Stich gelassen hat. Westcotts Erinnerung an den Abend, an dem Torres totgeschlagen wurde, kehrt langsam zurück. Er erinnert sich, in der Kneipe einen Bekannten gesehen zu haben - Randall Kersey, den Gibbs und seine Leute schon befragt, aber als nicht verdächtig eingestuft hatten ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
