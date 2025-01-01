Navy CIS
Folge 21: Berlin
42 Min.Ab 12
Auf der Jagd nach Ilan Bodnar verschlägt es Ziva und Tony nach Berlin. Dort greifen sie allerdings nur seinen Bruder Yaniv auf. Im NCIS sorgt unterdessen die neue Mossad-Chefin Orli Elbaz für Aufsehen: Sie lockt Gibbs und sein Team auf eine falsche Fährte, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Elbaz, die eine Affäre mit Zivas Vater hatte, ist offenbar der festen Überzeugung, dass sich Bodnar in den USA aufhält.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
