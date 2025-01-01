Navy CIS
Folge 6: Trauma (1)
41 Min.Ab 12
Der Marine Captain Joe Westcott leidet seit seiner Rückkehr aus Afghanistan unter dem posttraumatischen Belastungssyndrom. Eines Abends trifft er sich mit seinem Freund Lieutenant Torres. Die beiden geraten in eine Prügelei, bei der Torres totgeschlagen wird. Westcott erzählt Gibbs, er hätte sechs Männer gesehen, doch Abby beweist, dass es nur zwei waren: Westcott und ein gewisser Randall Kersey - bei dessen Anblick Westcott rot gesehen haben muss. Aber warum?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren