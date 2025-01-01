Navy CIS
Folge 2: Duftmarken
42 Min.Ab 12
Nach dem Bombenanschlag wird beim NCIS immer noch renoviert. Judy, die Leiterin der Arbeiten, will Tony und den Kollegen den Wunsch nach etwas Veränderung in den Räumen erfüllen. Vance jedoch lässt das nicht zu. Während Abby mit Gibbs' Hilfe versucht, ihre zurückgekehrten Alpträume abzuschütteln, stellt sich heraus, dass Midge Watkins aus der Waffenkammer ermordet wurde. Das Team sucht mit Hochdruck nach dem Täter - doch alle Spuren scheinen ins Nichts zu führen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren