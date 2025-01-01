Navy CIS
Folge 3: Falscher Mond
41 Min.Ab 12
Nach seinem Herzinfarkt hat der Arzt Ducky nach wie vor Ruhe verordnet. Unbeeindruckt von dem Arbeitsverbot lässt er auf eigene Faust einen Toten exhumieren, den er selbst vor zwölf Jahren obduziert hat. Duckys Verdacht: Die damals festgestellte Todesursache war ein Irrtum. Jetzt muss er nur noch Gibbs davon überzeugen, wie heiß seine Spur wirklich ist. Zeitgleich wird Gibbs' Team zu einem neuen Mordfall gerufen, bei dem es um den Handel mit gefälschtem Mondgestein geht.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
