Navy CIS
Folge 10: Allein in der Wüste
42 Min.Ab 12
Während eines Truppenbesuchs in Afghanistan erfährt Senator Phillips, dass sein Sohn Chandler schwer verletzt wurde. Die beiden haben sich entzweit, da Chandler auf die schiefe Bahn geraten ist. Daher weiß Phillips nicht, dass sich Chandler geändert und bei den Marines angeheuert hat. Genau deswegen ist er Opfer eines hinterhältigen Mordanschlags geworden. Phillips will trotz allem sofort zurück nach Hause, um Chandler beizustehen, doch dann gerät sein Humvee in eine Sprengfalle.
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
