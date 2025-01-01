Navy CIS
Folge 24: Ungläubige
42 Min.Ab 16
Bei einem Date rastet Sloane in einer Bar aus, als sie einen Mann sieht, den sie für ihren Peiniger Masahun hält. Er hielt Sloane und ihr Team zu Army-Zeiten mehrere Monate gefangen und folterte sie. Nun sinnt Sloane auf Rache und sucht Hilfe bei Vance, doch der glaubt ihr zunächst nicht. Zudem nennt sich Masahun nun Nigel Hakim und steht in Diensten der britischen Botschaft. Als Vance schließlich die Wahrheit über Hakim erfährt, beginnt eine gefährliche Jagd ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
