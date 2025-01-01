Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Johnny und Morgan

"CBS Serien"Staffel 15Folge 9
Johnny und Morgan

Johnny und MorganJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 9: Johnny und Morgan

39 Min.Ab 16

MI5-Agent Nigel Ford will den Waffenhändler Yorka festnehmen, doch der erschießt den Ermittler. Da er selbst ebenfalls verletzt wurde, begibt er sich in die Notaufnahme desselben Krankenhauses, in das auch Delilah eingeliefert wurde - ihre Wehen setzen ein. Sie ahnt nicht, dass McGee von Yorka und seiner Helferin als Geisel genommen wurde. Das Team setzt alles daran, McGee gesund und munter zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen