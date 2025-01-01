Navy CIS
Folge 23: Der Mann im Keller
42 Min.Ab 12
Bei der Trauerfeier seines guten Freundes Phil Brooks macht Gibbs eine überraschende Entdeckung: Phil lebt, er hatte sich in seinem Luftschutzkeller versteckt und seinen Tod nur vorgetäuscht, um seine Frau Marcy zu schützen. Jemand wollte ihn nämlich auf seinem Segelboot in die Luft jagen. Stecken die Investoren dahinter, deren Angebote zur Neugestaltung seiner Ladenzeile Phil abgelehnt hat?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
