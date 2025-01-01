Navy CIS
Folge 6: Funker Jaybird
41 Min.Ab 12
Der Mord an Petty Officer Jake Miller gibt dem Team Rätsel auf: Der Tote wurde auf einem Golfplatz abgelegt, an seiner Kleidung findet Abby jede Menge Kokain. Die Ermittlungen führen zunächst zu Millers Amateurfunk-Freunden und schließlich auf die Spur eines mexikanischen Drogenkartells, das in großem Stil Rauschgift schmuggelt. Unter tatkräftiger Mithilfe von Jack Sloane nimmt es Gibbs' Team mit den Kriminellen auf.
