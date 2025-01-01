Navy CIS
Folge 19: Eiskalte Waffen
42 Min.Ab 16
Gibbs und sein Team finden in einer Notunterkunft der Navy die kleine Elena aus El Salvador. Sie ist zusammen mit ihrer Mutter geflohen, die unterwegs starb. Nun scheint es die Waffenschieberbande La Vida Mala auf das Mädchen abgesehen zu haben, denn Rico Ruiz, eines der Mitglieder, hat Elena genau im Auge. Daher nimmt Gibbs die Kleine zu sich. Doch das hält Ruiz nicht davon ab, einen Entführungsversuch zu unternehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 15
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
