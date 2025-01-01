Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 15Folge 14
Folge 14: Manche mögen's sauber

42 Min.Ab 12

Als Vance verfügt, dass Gibbs und Fornell in einer Mordermittlung zusammenarbeiten sollen, plagt Gibbs das schlechte Gewissen: Schließlich ist er Schuld, dass Fornell nun als Privatdetektiv arbeitet und ihr gemeinsamer Kontrahent Hicks auf freiem Fuß ist. Doch die beiden legen ihre Differenzen ad acta und rollen den Fall Hicks neu auf, denn inzwischen ist klar: Er muss sich vor Gericht verantworten, denn Beweise für seine Machenschaften gibt es genug.

