Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Dunkle Geheimnisse

"CBS Serien"Staffel 15Folge 12
Dunkle Geheimnisse

Dunkle GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 12: Dunkle Geheimnisse

40 Min.Ab 16

Der Suizid von Lieutenant Melissa Newhall, einer erfolgreichen JAG-Anwältin, wirft einige Fragen auf. Zum einen fehlt ein Abschiedsbrief, zum anderen schien sie ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Doch sehr private Videoaufnahmen zeigen, dass Melissa eine dunkle Seite hatte, die sie heimlich auslebte. Der Schlüssel für dieses Verhalten liegt in ihrer Vergangenheit. Nur ihre beste Freundin Kerry weiß, was Melissa in den Tod trieb ...

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen