Navy CIS
Folge 5: Wolf im Schafspelz
42 Min.Ab 16
Bei den Anonymen Alkoholikern hat Reeves die sympathische Melissa Goodman kennengelernt, die eines Tages entführt wird. Sofort gerät ihr Freund Eddie unter Verdacht, den Melissa als gewalttätig beschrieben hat. Reeves und der NCIS finden Melissa und befreien sie - ihr mutmaßlicher Entführer Eddie ist allerdings tot. Melissa sagt, sie hat ihn in Notwehr erschossen. Doch dann treten neue Fakten zutage, die Eddie entlasten.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren