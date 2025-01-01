Navy CIS
Folge 3: Untergetaucht
42 Min.Ab 16
Die Polizistin Michelle Lane starb während eines Undercover-Einsatzes - das dachte man zumindest. In Wahrheit ist sie untergetaucht. Mit ihr verschwanden zwei Millionen Dollar in Wertpapieren. Kürzlich gab Michelle ihre Deckung auf und nahm Kontakt zu ihrem ehemaligen Partner Higgins auf, da sie Hilfe brauchte. Doch dann wird Higgins, der mit dem NCIS gerade an einem Fall arbeitete, erschossen. Gibbs und sein Team beginnen zu ermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren