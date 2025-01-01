One Tree Hill
Folge 11: Familientherapie
41 Min.
Nachdem Nathan auf dem Platz zusammengebrochen ist, beschließt Coach Whitey, das Training für eine Weile auszusetzen, damit sich das Team darüber klar wird, was der Sinn des Spiels ist. Für Nathan beginnen damit die Probleme erst richtig: Die Situation zwischen seinen Eltern wird immer schwieriger, nachdem die Mutter Dan rausgeschmissen hat. Die einzige Möglichkeit für Deb ist eine Familientherapie. Dan steht der Sache jedoch nicht besonders aufgeschlossen gegenüber ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen