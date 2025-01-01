Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geschichten einer Nacht

Folge 6: Geschichten einer Nacht

41 Min.Ab 12

Es geht zum ersten Auswärtsspiel der Ravens. Auf dem Feld kommt es zum Handgemenge zwischen Lucas und Nathan, woraufhin beide vom Platz fliegen. Um darüber nachzudenken, schmeißt sie Whitey auf der Rückfahrt aus dem Bus, sodass sie 30 Meilen nach Hause laufen müssen. Eine Nacht mit überraschenden Folgen ... Brooke verstaucht sich den Fuß, nimmt zu viele Schmerztabletten und ist völlig high. Haley und Peyton nehmen sie mit dem Auto mit nach Hause ...

