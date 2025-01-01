One Tree Hill
Folge 8: Die Suche nach mehr
42 Min.Ab 12
Brooke und Peyton gehen auf eine Studentenparty. Dort gerät Peyton an einen dubiosen Typen, der ihr Drogen ins Getränk mischt. In ihrer Verzweiflung ruft Brooke Lucas an. Der macht sich sofort auf den Weg und hilft den beiden ... Karen ist hin- und hergerissen: Sie hat ein Angebot, eine Kochschule in Italien zu besuchen. Nach langer Überredungskunst von Lucas, Deb und Keith entschließt sie sich jedoch, dort hinzufahren. Deb übernimmt so lange das Café - sehr zum Unmut von Dan.
Weitere Folgen in Staffel 1
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Enthält Produktplatzierungen