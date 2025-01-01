One Tree Hill
Folge 20: Party mit Folgen
42 Min.Ab 12
Haley organisiert eine Party in Nathans neuer Wohnung. Brooke, die nicht eingeladen wurde, betrinkt sich währenddessen in einer Bar und trifft dort auf Nicki. Nach mehreren Cocktails stürmen die beiden gemeinsam die Feier. Es kommt zum Streit zwischen Nicki und Peyton. Lucas geht dazwischen. Doch dann offenbart Nicki ein Geheimnis, dass Peyton und Brooke sehr verletzt. Als Nathan von der Arbeit nach Hause kommt, trifft er die Polizei vor seiner Wohnung und kommt ins Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 1
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
