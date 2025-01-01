Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tragische Zusammenstöße

Folge 13: Tragische Zusammenstöße

39 Min.Ab 12

Keith und Lucas sind auf dem Weg zum Flughafen, um Karen abzuholen. Doch dann kommt es zum Zusammenprall zwischen Keith' Wagen und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Lucas wird dabei lebensgefährlich verletzt. Sein Überleben hängt ausgerechnet von Dan ab, der seinen Sohn anerkennen muss, um ihn retten zu können ... Peyton plagen Gewissensbisse. Sie beschließt, Brooke ihren Fehltritt mit Lucas zu beichten.

