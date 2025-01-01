One Tree Hill
Folge 14: Glaube versetzt Berge
42 Min.Ab 12
Alle warten darauf, dass Lucas wieder aufwacht. Karen kommt aus Italien zurück und erfährt, dass Dan Lucas das Leben gerettet hat. Als sie hört, dass Keith alkoholisiert war, als der Unfall passiert ist, jagt sie ihn zum Teufel. Als Wiedergutmachung zahlt Keith die Krankenhausrechnung ... Nathan erzählt Haley, weshalb er ursprünglich mit ihr zusammengekommen ist - nämlich nur, um Lucas eins auszuwischen. Daraufhin will Haley nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
