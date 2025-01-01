Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Glaube versetzt Berge

Staffel 1Folge 14
Folge 14: Glaube versetzt Berge

42 Min.Ab 12

Alle warten darauf, dass Lucas wieder aufwacht. Karen kommt aus Italien zurück und erfährt, dass Dan Lucas das Leben gerettet hat. Als sie hört, dass Keith alkoholisiert war, als der Unfall passiert ist, jagt sie ihn zum Teufel. Als Wiedergutmachung zahlt Keith die Krankenhausrechnung ... Nathan erzählt Haley, weshalb er ursprünglich mit ihr zusammengekommen ist - nämlich nur, um Lucas eins auszuwischen. Daraufhin will Haley nichts mehr mit ihm zu tun haben.

