One Tree Hill
Folge 17: Nächtliches Treiben
42 Min.
Ein wichtiges Basketball-Spiel steht an und Coach Whitey fordert Nathan und Lucas zur Zusammenarbeit auf. Die beiden müssen auch gleich ein Doppelzimmer miteinander teilen. Zeitgleich findet ein Cheerleader-Wettbewerb statt, bei dem Brooke unbedingt gewinnen möchte. Als ein Mädchen krank wird, kann sie Haley überreden, einzuspringen. Während sich die beiden Brüder immer näher kommen, scheint die Freundschaft zwischen Brooke und Peyton endgültig vorbei zu sein ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen