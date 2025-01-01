Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Nächtliches Treiben

WarnerStaffel 1Folge 17
Nächtliches Treiben

One Tree Hill

Folge 17: Nächtliches Treiben

42 Min.

Ein wichtiges Basketball-Spiel steht an und Coach Whitey fordert Nathan und Lucas zur Zusammenarbeit auf. Die beiden müssen auch gleich ein Doppelzimmer miteinander teilen. Zeitgleich findet ein Cheerleader-Wettbewerb statt, bei dem Brooke unbedingt gewinnen möchte. Als ein Mädchen krank wird, kann sie Haley überreden, einzuspringen. Während sich die beiden Brüder immer näher kommen, scheint die Freundschaft zwischen Brooke und Peyton endgültig vorbei zu sein ...

