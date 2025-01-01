Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Leben im Glashaus

WarnerStaffel 1Folge 7
Leben im Glashaus

One Tree Hill

Folge 7: Leben im Glashaus

42 Min.Ab 6

Dan veranstaltet sein alljährliches Fest für die Sponsoren des Basketballteams. Dieses Jahr ist jedoch alles anders: Deb lädt Keith und Karen ein, auch Lucas entschließt sich hinzugehen, da Peyton ihn darum bittet ... Nach der Feier erklärt Deb ihrem Mann, dass sie es toll fand, wie er sich diesen Abend gegenüber seinen Gästen - insbesondere Keith und Karen - verhalten hat. Dan erwidert jedoch, dass er nur ihr zuliebe die Rolle des perfekten Gastgebers gespielt habe ...

