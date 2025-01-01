Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Ein Schritt zu weit

WarnerStaffel 1Folge 4
Ein Schritt zu weit

Ein Schritt zu weitJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 4: Ein Schritt zu weit

42 Min.

Die Situation hat sich für Lucas nicht wirklich verbessert: Er wird im Team weiterhin schikaniert, hat sich aber dafür entschieden, sich nicht rausboxen zu lassen, sondern der Sache standzuhalten. Und plötzlich sieht es auch so aus, als ob Nathan nachgeben würde. Freundlich lädt er ihn nach einem weiteren gelungenen Spiel von Lucas zu seiner Teamparty ein. Lucas sagt zu und fährt mit Haley dorthin. Auf der Party provoziert ihn Nathan jedoch aufs Äußerste ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen