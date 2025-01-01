Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Abschiedsschmerz

Staffel 1Folge 21
Abschiedsschmerz

AbschiedsschmerzJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 21: Abschiedsschmerz

39 Min.Ab 12

Karen macht ihrem Sohn ein Geständnis: Dan hat für Lucas das gemeinsame Sorgerecht beantragt, als dieser noch ein Kind gewesen ist. Sie lehnte damals jedoch ab. Nicht nur Lucas ist enttäuscht, auch Keith wusste davon nichts. Durch diese Tatsache kommen sich die Halbbrüder Lucas und Nathan näher. Aber auch Brooke und Peyton freunden sich wieder an. Während einer gemeinsamen Einkaufstour wird jedoch die kleine Jenny von Nicki entführt. Sie verlangt das Sorgerecht für ihr Kind ...

One Tree Hill
One Tree Hill

One Tree Hill

