Verdi

RiCStaffel 1Folge 1
Folge 1: Verdi

6 Min.

In dieser Folge trifft der musikalische Oktopus Oto auf den italienischen Opern-Komponisten Giuseppe Verdi. Gemeinsam spielen sie Giuseppes Lieder und lernen, warum die leidenschaftliche Musik des Italieners als zeitlos gilt.

