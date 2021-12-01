Oto and Music
Folge 1: Verdi
6 Min.
In dieser Folge trifft der musikalische Oktopus Oto auf den italienischen Opern-Komponisten Giuseppe Verdi. Gemeinsam spielen sie Giuseppes Lieder und lernen, warum die leidenschaftliche Musik des Italieners als zeitlos gilt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction