Oto and Music

Schubert

Staffel 1Folge 9
Schubert

Oto and Music

Folge 9: Schubert

6 Min.

In dieser Folge schaut sich der rote Oktopus Oto den Komponisten Franz Schubert einmal genauer an. Denn der Österreicher hat ein vielfältiges Repertoire an Musikstücken, dass Oto aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt.

