Oto and Music
Folge 7: Schumann
6 Min.
Der musikalische Oktopus Oto trifft sich in dieser Folge mit dem Komponisten Robert Schumann. Gemeinsam spielen sie die Musik des Deutschen. Bei seinen fröhlichen Liedern kommt bei den beiden eine richtig gute Stimmung auf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction