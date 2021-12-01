Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oto and Music

Schumann

RiCStaffel 1Folge 7
Schumann

SchumannJetzt kostenlos streamen

Oto and Music

Folge 7: Schumann

6 Min.

Der musikalische Oktopus Oto trifft sich in dieser Folge mit dem Komponisten Robert Schumann. Gemeinsam spielen sie die Musik des Deutschen. Bei seinen fröhlichen Liedern kommt bei den beiden eine richtig gute Stimmung auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Oto and Music
RiC
Oto and Music

Oto and Music

Alle 1 Staffeln und Folgen