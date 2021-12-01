Oto and Music
Folge 10: Mozart
6 Min.
Der rote Oktopus trifft den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Und nicht nur der Österreicher selbst hat einen Schalk im Nacken, auch seine Musik ist farbenfroh und aufregend. Gemeinsam entdecken sie die Schönheit seiner Musik.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Oto and Music
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction