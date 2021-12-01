Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mozart

RiCStaffel 1Folge 10
Folge 10: Mozart

6 Min.

Der rote Oktopus trifft den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Und nicht nur der Österreicher selbst hat einen Schalk im Nacken, auch seine Musik ist farbenfroh und aufregend. Gemeinsam entdecken sie die Schönheit seiner Musik.

RiC
