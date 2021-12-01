Oto and Music
Folge 8: Vivaldi
6 Min.
Der rote Oktopus Oto trifft sich mit dem Barockkomponisten Antonio Vivaldi. Seine Musikstücke sind sehr temperamentvoll und als die beiden zusammen Vivaldis "Vier Jahreszeiten" spielen, kann auch Oto nicht mehr still sitzen bleiben.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction