Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oto and Music

Vivaldi

RiCStaffel 1Folge 8
Vivaldi

VivaldiJetzt kostenlos streamen

Oto and Music

Folge 8: Vivaldi

6 Min.

Der rote Oktopus Oto trifft sich mit dem Barockkomponisten Antonio Vivaldi. Seine Musikstücke sind sehr temperamentvoll und als die beiden zusammen Vivaldis "Vier Jahreszeiten" spielen, kann auch Oto nicht mehr still sitzen bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Oto and Music
RiC
Oto and Music

Oto and Music

Alle 1 Staffeln und Folgen