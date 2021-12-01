Oto and Music
Folge 6: Chopin
6 Min.
Der rote Oktopus Oto setzt sich ans Klavier und spielt einige Lieder von Frédéric Chopin. Der polnisch-französische Komponist war ein interessanter Mann und Oto lernt einiges über sein Leben aus dem Klang seiner Klavierstücke.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction