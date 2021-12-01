Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oto and Music

Chopin

RiCStaffel 1Folge 6
Chopin

ChopinJetzt kostenlos streamen

Oto and Music

Folge 6: Chopin

6 Min.

Der rote Oktopus Oto setzt sich ans Klavier und spielt einige Lieder von Frédéric Chopin. Der polnisch-französische Komponist war ein interessanter Mann und Oto lernt einiges über sein Leben aus dem Klang seiner Klavierstücke.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Oto and Music
RiC
Oto and Music

Oto and Music

Alle 1 Staffeln und Folgen