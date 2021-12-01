Oto and Music
Folge 5: Rossini
6 Min.
Gioachino Rossini ist einer der bedeutendsten Opernkomponisten der Welt. Kein Wunder, dass Oto mit ihm auf eine musikalische Reise gehen will. Gemeinsam spielen sie die Lieder des Italieners und haben jede Menge Spaß dabei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Oto and Music
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction