Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oto and Music

Tschaikowsky

RiCStaffel 1Folge 13
Tschaikowsky

TschaikowskyJetzt kostenlos streamen

Oto and Music

Folge 13: Tschaikowsky

6 Min.

Der rote Oktopus stellt in dieser Folge die Musik des Komponisten Peter Ilyich Tschaikowsky vor. Die Werke des Russens gehört zu den beliebtesten der klassischen Musik und Oto bemerkt beim Spielen schnell, warum das so ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Oto and Music
RiC
Oto and Music

Oto and Music

Alle 1 Staffeln und Folgen