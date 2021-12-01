Oto and Music
Folge 13: Tschaikowsky
6 Min.
Der rote Oktopus stellt in dieser Folge die Musik des Komponisten Peter Ilyich Tschaikowsky vor. Die Werke des Russens gehört zu den beliebtesten der klassischen Musik und Oto bemerkt beim Spielen schnell, warum das so ist.
