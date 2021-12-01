Oto and Music
Folge 11: Strauss
6 Min.
Der rote Oktopus Oto reist in das musikalische Universum des Komponisten Johann Strauss'. Gemeinsam spielen sie die schönsten Stücke des deutschen Musikers und können bald nicht anders, als zu der Musik auch das Tanzbein zu schwingen.
Oto and Music
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction