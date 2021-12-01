Oto and Music
Folge 3: Beethoven
6 Min.
Der rote Oktopus Oto geht in dieser Folge auf die Reise. Mit dabei ist der Komponist und Pianist Ludwig van Beethoven. Gemeinsam spielen sie einige von Ludwigs Liedern und entdecken dabei ihren ganz eigenen melancholischen Zauber.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction