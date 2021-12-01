Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oto and Music

Beethoven

RiCStaffel 1Folge 3
Beethoven

Folge 3: Beethoven

6 Min.

Der rote Oktopus Oto geht in dieser Folge auf die Reise. Mit dabei ist der Komponist und Pianist Ludwig van Beethoven. Gemeinsam spielen sie einige von Ludwigs Liedern und entdecken dabei ihren ganz eigenen melancholischen Zauber.

