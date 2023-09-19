Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Mimi und Loulou sorgen für gute Stimmung im Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 12vom 19.09.2023
Mimi und Loulou sorgen für gute Stimmung im Quiz Taxi

Mimi und Loulou sorgen für gute Stimmung im Quiz TaxiJetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 12: Mimi und Loulou sorgen für gute Stimmung im Quiz Taxi

28 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 6

Berufsmäßig bringen Mimi und Loulou als Travestie-Künstler leicht mal gute Stimmung ins Theater. Doch nicht nur dort, sondern auch im Quiz Taxi machen die beiden einfach Laune, wenn sie als fröhliche Kandidatinnen um einiges Geld zocken.

